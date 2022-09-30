港股今季跌逾4千點 瑞銀看好6隻「市場錯誤定價」周期性股份

港股9月跌逾2,700點，不過瑞銀仍相中6隻「市場錯誤定價」的周期性股份，認為可供買入。（資料圖片）

港股在本月最後一個交易日回升，恒生指數近乎平開後曾升178點，後反覆回落並轉跌，最終全日收報17,222點，較昨日收市上升56點或0.3%，全日成交849億元。

藍籌股個別發展，因憂累內房資金問題連日捱沽的碧桂園（2007）反彈8.9%，收報1.82元，成最大升幅藍籌。內銀股亦造好，建設銀行（939）及工商銀行（1398）均上升逾2.7%。騰訊（700）、美團（3690）、比亞迪（1211）分別跌1.1%、2.5%及3.3%。

總結第三季，恒指下跌4,636點或21.2%。單計9月份，恒指亦跌2,731點或13.7%。

恒指第三季跌逾4千點

雖然有投資者選擇靠邊站保留實力，但亦有投資者注視買入機會。券商瑞銀在現市況下，分析周期性股份走向，並挑選6隻值得吸納的港股。瑞銀認為，將當前估值與之前衰退期間的平均低谷進行比較，並結合該行分析師的觀點，分析估值已低於歷史低點的周期性股票，並給予「買入」評級，包括：

中興（763）、中國建材（3323）、小米（1810）、中國南車（1766）、廣汽（2238）及長和（001）。

瑞銀給予6周期性港股「買入」評級

瑞銀認為，對整個板塊而言，利率攀升已令亞洲周期性股票及向北美地區出口股等防守類股份跑輸大市。該行對周期性股份亦持審慎態度，指美國、歐洲和中國新訂單的簡單平均數較10年均值低，顯示亞洲出口將面臨進一步放緩。如果需求繼續疲弱而庫存偏高，對亞洲出口商及週期性行業的經營環境仍將充滿挑戰。不過在經濟存在衰退風險的情況下，或有被「市場錯誤定價」（mis-priced）的周期性股票。