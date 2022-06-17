港股低開128點後倒升 新東方系回吐

歐美股市在經濟衰退升温的陰霾下走低，恒生指數開報20,716點，跌128點或0.6%，但開市不久已收復失地，最新升204點或近1.0%，報21,049點。恒生科技指數跌1.2%，最新升2.15%，報4,645點。美團(3690)最新升3.2%。新東方系急升後回吐，新東方(9901)最多急跌逾6%、新東方在線(1797)最多跌逾2成，其後跌幅收窄。

新東方(9901)創始人俞敏洪在其個人公眾號發文稱，東方甄選主要做農產品直播，以幫助農民致富。今年上半年，直播間觀眾從200至300人，升至5,000至6,000人，因6月10日網友的轉發，令直播間人數突升至2萬至3萬人。15日晚上的直播，達到了同期在線60萬人以上，他直言這是真正成為現象級的傳播了。

俞敏洪表示，這也可能是一時的熱鬧，但確實希望東方甄選能夠從此打開局面，為新東方的發展開闢一條全新的道路。

大和發表報告表示，受惠於抖音的「東方優選」頻道自6月開始「火爆」，新東方今個月以來股價已升逾1.8倍。從6月9日起，該頻道在周末增加300萬粉絲，並沒有花錢來獲取流量，而是受惠於抖音推薦系統的曝光率增加，因為主持人在宣傳食品的同時教導觀眾說英語的視頻在網上意外「爆紅」。

報告預計，東方優選是酷新東方在線自2021年底停止K-12業務以來的一次新的直播電商嘗試，通過抖音平台，前新東方在線教師銷售農產品和其他產品，如書籍、牛扒、米和化妝品等，而大部分產品來自第三方供應商，這可能會給新東方在線帶來1%至30%的佣金收入。