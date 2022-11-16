港股偏軟 內地疫情近7個月新高 雅居樂配股

內地最新新冠本土陽性病例20,059宗，近7個月以來首次超過2萬宗，繼續創4月24日以來新高，加上俄羅斯導彈較早時間落入波蘭境內造成2人死亡，亞洲股市向下，港股亦偏軟，恒生指數低開0.9%或173點，報18,169點，近日強勢的科技股及內房股均有回吐。

恒生指數最新升22點或0.12%，報18,365點。恒生科技指數報3,853點，升39點或1.03%。國企指數報6,279點，升9點或0.16%。