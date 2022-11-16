港股偏軟 內地疫情近7個月新高 雅居樂配股

內地最新新冠本土陽性病例20,059宗，近7個月以來首次超過2萬宗，繼續創4月24日以來新高，加上俄羅斯導彈較早時間落入波蘭境內造成2人死亡，亞洲股市向下，港股亦偏軟，恒生指數低開0.9%或173點，報18,169點，近日強勢的科技股及內房股均有回吐。
恒生指數最新升22點或0.12%，報18,365點。恒生科技指數報3,853點，升39點或1.03%。國企指數報6,279點，升9點或0.16%。
重磅科技股低開，騰訊（700）低開近1%，報285.2元；阿里巴巴（9988）低開1.5%，報77.75元。騰訊、阿里跌幅持續收窄，最新已倒升，升幅均超過1%。
碧桂園（2007）配股後連跌第二日，低開2.2%，報3.13元，之後跌幅擴闊，最新報2.94元，跌幅8.1%。碧桂園服務（6098）及龍湖（960）分別低開近5%及2.2%，之後跌幅擴闊，碧服最新跌6.5%，龍湖跌4.6%。
雅居樂折讓18%配股集資近8億元
繼碧桂園之後，雅居樂（3383）宣布折讓18%配股，雅居樂急瀉，最新報2.68元，較上日收市跌17.8%。
雅居樂公布，以先舊後新方式配售2.95億股，佔擴大後股本約7%；配售價每股2.68元，較昨日收市價3.26元折讓17.79%，集資7.906億元，淨額7.83億元，擬用作現有債項再融資及一般企業用途。