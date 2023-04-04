港股停牌｜59間公司無法按時公布業績而停牌　港交所：盡可能縮短停牌時間（更新）

多間公司因無法按時公布業績而停牌。(資料圖片)

根據港交所規則，以去年12月底為年結的公司，需於上周五（3月31日）或之前公布公司業績，惟仍有多間公司因無法按時公布業績而停牌。今（4日）港交所表示，有59間公司因此宣布停牌。

59間公司需停牌

港交所（00388）表示，截至12月底財政年度止，1,883家香港上市公司中，有1,824間公司已公布經核數師同意的全年業績，另有59間公司因未能公布經核數師同意的全年業績而需要停牌，而有關數字已撇除長期停牌公司。

港交所指出，交易所致力維持公平和有序的市場，將繼續監察市場情況及與相關發行人保持溝通，確保他們符合上市規則的規定，並盡可能縮短停牌時間。

根據港交所上市規則，年結日為12月底的上市公司，需要在年結後3個月或之前刊發業績公告。