港股停牌｜59間公司無法按時公布業績而停牌　港交所：盡可能縮短停牌時間（更新）

根據港交所規則，以去年12月底為年結的公司，需於上周五（3月31日）或之前公布公司業績，惟仍有多間公司因無法按時公布業績而停牌。今（4日）港交所表示，有59間公司因此宣布停牌。
59間公司需停牌
港交所（00388）表示，截至12月底財政年度止，1,883家香港上市公司中，有1,824間公司已公布經核數師同意的全年業績，另有59間公司因未能公布經核數師同意的全年業績而需要停牌，而有關數字已撇除長期停牌公司。
港交所指出，交易所致力維持公平和有序的市場，將繼續監察市場情況及與相關發行人保持溝通，確保他們符合上市規則的規定，並盡可能縮短停牌時間。
根據港交所上市規則，年結日為12月底的上市公司，需要在年結後3個月或之前刊發業績公告。
包括華興資本及寶新金融
據港交所「最新上市公司公告」顯示，停牌公司包括早前宣布創始人包凡失聯的「華興資本」（1911）、國美電器母公司「國美零售」（493）及金融公司「寶新金融」（1282）。部分停牌公司如下：
- 中基長壽科學 (767)
- CWT INT'L (521)
- 偉能集團 (1608)
- 安徽皖通高速公路 (995)
- ＭＩ能源 (1555)
- 恒達集團控股 (3616)
- 新焦點 (360)
- 金禧國際控股 (091)
- IDT INT'L (167)
- 佳源國際控股 (2768)
- 上置集團 (1207)
- 滙景控股 (9968)
- 太和控股 (718)
- 奇士達 (6918)
- 上坤地產 (6900)
- 大發地產 (6111)
- 騰邦控股 (6880)
- 花房集團 (3611)
- 新明中國 (2699)
- 祥生控股集團 (2599)
- 康橋悅生活 (2205)
- PLATT NERA (1949)
- 中國金屬利用 (1636)
- 普甜食品 (1699)
- 粵港灣控股 (1396)
- 中國綠地博大綠澤 (1253)
- 克莉絲汀 (1210)
- 大灣區聚變力量 (1189)
- 佳源服務 (1153)
- 星光文化 (1159)
- 金石投資集團 (901)
- 中基長壽科學 (767)
- 順龍控股 (361)