港股全日好淡爭持 新股潤歌互動全周升2倍多

港股在周四創過近13年半新低後，周五好淡爭持恒生指數高開50點後不久見全日最高位15,359點，其後反覆向下，低見16,137點，四次由升轉跌，全日上下波幅221點，收市報16,211點，跌0.4%或69點，全日成交940億元。

地產股及公用股跑輸大市，長和（001）、中電（002）、中華煤氣（003）、電能實業（006）、恒隆地產（101）、長江基建（1038）、港鐵（066）及領展（823）再創多年新低，藍籌中百威亞太（1876）及網易（9999）更創上市以來新低，百威跌5.3%，收報17.08元，網易跌4%，收報96元。另外，科技股百度（9888）及快手（1024）亦是創歷史低位。

藍籌百威亞太 及網易創上市新低

不過一隻新股，上市5日有4日上升，今日逆市上升半個百分點，收市報1.99元。本周一掛牌的潤歌互動（2422），上市以來累計上升210.9%，全周最高報2.29元，較上市價每股0.64元相比，升幅達257.8%。

內地官媒報道，中國證監會允許滿足特定條件的涉房地產企業在A股市場融資。內房股反彈，碧桂園（2007）上升6.7%，為表現最好藍籌。碧桂園服務（6098）及龍湖（960）上升逾3%。

恒生科技指數收報3,101點，跌0.6%或19點。國企指數收報5,517點，升5點或0.1%。重磅股騰訊（700）及阿里巴巴（9988）分別微升0.2%及微跌0.4%。

有分析指出，港股走勢受外圍、內地經濟及防疫政策等多項因素影響，聯繫匯率下港元與美元掛鈎，資金流入誘因減少，相信大市仍存在下行壓力。

分析：大市仍存在下行壓力

瑞信大中華區首席投資總監邵志銘向本地傳媒表示，現時恒生指數市賬率跌至1994年後新低的0.7倍、市盈率跌至8.5倍，已計入很多負面消息，不過關鍵仍然在於內地清零政策、經濟信心回復情況，加上美國持續加息抗通脹，令其他比股票低風險的資產回報高達4厘以上，港股低估值未足夠挽留資金，現時難以預測港股是否已經見底。