港股升勢持續 午後升幅擴闊至逾1000點（持續更新）

港股下午開市升勢持續，恒生指數升幅突破1,000點，最新報18,121點，升1,042點或6.1%，最新成交703億元。

港股承接隔夜美股升勢，假期後高開，恒指開市報17,811點，飆升732點或4.29%，重上10天線後，升幅持續擴大，上午收報18,013點，上升933點或5.5%，重上萬八關口。國企指數半日升5.9%，中午收報6,200點；恒生科技指數上午升253點或7.4%，中午收報3,680點。港股半日成交584億元。

藍籌股普遍上揚，上周被Nike下跌拖累的申洲國際（2313）顯著反彈，最多升逾13%，上午收報66.45元，仍上升12.4%，為今早升幅最大藍籌，其次為京東集團（9618），半日升逾1成。

科技股領漲，三隻重磅科技股中，阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別上升7.9%及7.6%，騰訊（700）亦上升5.5%。

金融股齊彈，滙豐控股（005）最多飆逾7%，上市收報42.75元，升近6%；香港交易所（388）及友邦保險（1299）均上升超過6%。

申洲升幅冠藍籌 半日最多升13%

其他活躍港股，盈富基金（2800）升5.4%，比亞迪（1211）最多升近1成，高見210.8元，上午收市仍上升9.3%。

美債息持續回落，刺激美股連續兩日報復式反彈，道瓊斯工業指數周一高收765點，周二再急升逾800點收市。科技股受追捧。亞馬遜獲大行唱好，高收4.5%，蘋果公司漲2.56%。電動車生產商Rivian重申今年生產2.5萬輛的目標，股價升13.83%。Twitter因馬斯克提收購案再「翻生」，急升22%。