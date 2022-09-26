港股午後再跌 兩電一煤同創3年低滙控跌8%（更新）

港股連跌四周累瀉2,236點後，今早一度倒升144點，惟午後迅速再倒跌，最新跌逾1%，最新報17,752點，再創近11年新低。多隻藍籌股見多年低位，中電（002）、中華煤氣（003）及不屬於成份股的港燈（2638）均見3年新低，分別下跌1.8%、1.4%及4.0%。受英鎊弱勢拖累的滙控（005）亦見半年新低，最新報41.9元，下挫8.3%。

恒生指出今早低開151點或0.84%，報17,781，其後，受重磅科技股帶動一度重上18,000點。惟受到英鎊下挫拖累，英國重資產股份下挫，長和（001）跌至3年低，報44.2元、長江基建（1038）跌2.9%，亦見1年低位。金管局放寬壓力測試要求，由3厘減至2厘，惟地產股亦要跌，恒基地產（012）及新世界（017）亦創3年新低。

澳門預計11月恢復內地旅行團赴澳旅遊，賭股急升。金沙中國（1928）升穿20元關口，最高報20.7元，上升17.3%，創半年新高，最新升14.2%；銀河娛樂（027）最新升7.3%，報47.1元，亦見1個月高位。

長和恒地新世界見3年底

科技指數最新報3,612點，升收窄至0.6%。重磅股騰訊（700）、美團（3690）最新升2.3%、3.1%及0.8%。阿里巴巴（9988）倒跌1%。