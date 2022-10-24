港股半日失守15200點 跌逾千點過百股票創歷史新低（持續更新）

恒生指數最新報15,195點，失守15,200點，下跌1,015點或6.3%，最新成交增至1,045億元。

中共二十大塵埃落定，港股開市開創逾13年新低，恒生指數開市即跌穿16,000關點，低開316點或1.95%，報15,894點，之後跌幅持續擴大，一度跌809點，半日收報15,401點，接近上午最低位。國企指數最新跌310點或5.6%，報5,206點；恒生科技指數跌206點或6.7%，報2,894點，再創新低。

五隻藍籌股半日跌逾1成，龍湖集團（960）跌12%，半日收報16.8元；美團（3690）跌11.4%，報125.5元；碧桂園服務（6098）、京東集團（9618）及百度集團（9888）亦跌逾1成，同創上市以來新低。其他創歷史新低的籃籌亦包括阿里巴巴（9988）、網易（9999）、百威亞太（1876）及中國聯通（762）均創新歷史低位，跌幅介乎2%至10%。恒生科技指數成份股中，12隻跌至上市以來新低。

到目前為止，本港已超過100家在主板掛牌的上市公司、基金及ETF等跌至歷史新低，包括政府債券二四（4246）及政府綠債二五（4252），最新分別報95.95元及95.05元。

多隻藍籌跌至歷史新低

科技、醫藥、內房、金融及消費等板塊全部報跌，半日尚有升幅的恒指成份股有中電（002）、匯豐（005）、電能（006）、創科實業（669）、長江基建（1038）及申洲國際（2313），升幅介乎0.1%至2.6%不等。最活躍港股，騰訊（700）跌8.3%，最新報213.4元；盈富基金（2800）跌4.8%，報16.06；友邦（1299）跌7.3%，報61.15元。