港股反彈受限20天線 市場料中港股見底

港股受制20天線，分析相信大市已見底。恒生指數昨曾失守21,000關，午後向好曾倒升311點，高低波幅531點，收市升幅收窄至110點或0.5%，報21,319點，全日均未能突破20天線(昨處21,535點)；國企股指數報7,264點，走高55點或0.8%；恒生科技指數報4,249點，升58點或1.4%。主板成交額1,284億元。

內地復批45款遊戲版號帶挈科技股向上，美團(3690)升4.3%，網易(9999)漲4.2%，京東集團(9618)及騰訊控股(700)分別升4.1%及3.6%，阿里巴巴(9988)則升0.5%，當中單計騰訊及美團已合共貢獻大市104點或95%升幅。

恒生投資：今季上落格局

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝，中港股在近月的非理性拋售後已見底，預料今季是上落市格局，下半年向好，可吼內地具長遠結構性增長股份及國策受惠股，如內需、5G、半導體及人工智能概念，並適時加入防禦性股票，如房地產及內銀等。但他指，整體而言大部分不利因素影響仍未明朗，投資者需保持謹慎。

另外該行董事兼行政總裁李佩珊指，近日市況受內地最新政策、俄烏局勢及美國聯儲局加息等影響，令波動加大，惟在過去一個月有相當資金流入各種香港ETF，為亞太地區當中資金流入最多的市場，佔大約七成。