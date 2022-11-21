港股反覆跌過600點 內需股最傷海底撈跌一成

恒生指數今早低開338點後反覆向下，一度跌過603點，低見17,389點，最新報17,578點，下跌414點或2.3%，成交441元。藍籌股普遍下跌，內需股及科技股跌幅最為顯著，內地疫情升温，消費類股領跌，海底撈（6862）最多跌11.4%，低見14.66元，最新跌9.2%、周大福（1929）及百威亞太（1876）分別下跌7.7%及6.7%，華潤啤酒（291）及李寧（2331）亦跌逾半成。世界盃開鑼無助啤酒股股價。

上周五獲納入恒生指數的康師傅（322）、華潤萬象生活（1209）及海爾智家（6690）造價個別發展，康師傅及華潤萬象分別升4.6%及1.2%，海爾跌1.4%。

藍籌新貴個別發展

科技股繼續下跌，重磅騰訊（700）跌2.5%、阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別下跌5.3%及6.0%；京東（9618）上周五收市公布季績的勝預期，仍要跌6.1%。受惠於京東物流扭虧為盈，帶動京東合併經營利潤錄得87億元（人民幣，下同），按年急增2.4倍；經調整純利按年升98.9% 至100億元，勝市場預期集團總裁徐雷昨於分析員會議上表示，在外部壓力較大的時期下，京東將持續聚焦核心業務，關注提升業務營運質量。集團截至今年9月底止3個月，集團收入增加11.4%至2,435億元，亦優於市場預期。

國指低開129點報5,996點，最新報5,974點，跌2.5%。恒生科技指數低開106點報3,636點，最新報3,632點，跌110點或近3%。