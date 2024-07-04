港股受制18000關 美9月減息呼聲高

減息呼聲轉高，惟港股萬八關重壓！恒生指數連續兩日在18,000點水平掉頭，昨曾高見18,017點，惟收市升幅收窄並報17,978點，失209點或1.2%，惟已連升3個交易日，累漲262點。繼美國聯儲局主席鮑威爾周二放鴿後，美國昨公布的就業數據遜預期，進一步推升聯儲局9月的減息機會。

離岸人民幣昨曾低見7.3114兌一美元，再創約8個月新低，A股昨亦受制三千關，上證綜合指數昨高見2,998點，收市報2,982點，失0.5%；深圳成分指數報8,760點，失52點或0.6%。兩市合共成交額不足6千億元人民幣，僅5,803億元人民幣，為今年最低。