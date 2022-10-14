港股向上動力不足 收市僅升198點（持續更新）

美股隔夜倒升逾2%，帶動亞洲股市向上，日韓台股早段升逾2%，港股跟隨，恒生指數高開282點或1.72% 後走勢凌厲，一度觸及17,000點，最高見17,028點，較對上日最多升639點，惟動力不足致未能企穩，升幅持續收窄，最終在16,587點收市，上升198點或1.2%，總成交967億元。

連日回購的藥明生物（2269）今早飆升逾1成，全日仍升9.1%，收報51.4元，為今日最大升幅藍籌。同系的藥明康德亦造好，全日上升10.2%，收報69.6元。

同樣重手回購的騰訊（700），全日上升1.7%，收報250.4元。其他重磅科技股早段顯著反彈近4%，其後升幅收窄，阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別上升0.6%及1.9%。恒生科技指數全日收報3,206點，升幅1.6%。國企指數收報5,629點，升1.2%。

英鎊兌美元重返1.13以上水平，滙豐控股（005）升4.5%，收報40.5元。渣打集團（2888）亦升逾4.5%，收報48.6元。友邦（1299）上升1.8%，但港交所（388）倒跌，全日收報246.6元，跌4.6%，為全日表現最差藍籌。多隻藍籌下午亦倒跌，金沙中國（1928）及百威亞太（1876）跌幅逾2%。

最活躍港股，盈富基金（2800）升約1%，恒生中國企業（2828）升1.2%。