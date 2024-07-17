港股向下｜空軍炸平保 北水撈

內地增長遜色加上特朗普重返白宮機會上升的兩大因素持續發酵，恒生指數連續兩日走低，昨以近全日低位17,727點收市，挫287點或1.6%，再失萬八關，並持續受困在50天線及250天線之間。昨日表現最差藍籌為發可換股債抽水的中國平安保險(2318)，全日大挫5.4%，至34.1元，淡友亦落井下石，平保昨沽空額按日飆逾3倍，至12.85億元，為昨第二大沽空股份；相反港股通則有資金撈平保，昨淨吸資3.1億元。



大市沽空率罕見逾兩成

港股主板成交額昨錄942億元，連續兩日不足千億元，大市沽空額176億元，沽空率高至20.2%的罕見水平。除平保外，空軍又轟炸盈富基金(2800)，昨錄20.6億元沽空額，港股中最多，沽空率亦高至45.5%。