港股向下｜空軍炸平保 北水撈

內地增長遜色加上特朗普重返白宮機會上升的兩大因素持續發酵，恒生指數連續兩日走低，昨以近全日低位17,727點收市，挫287點或1.6%，再失萬八關，並持續受困在50天線及250天線之間。昨日表現最差藍籌為發可換股債抽水的中國平安保險(2318)，全日大挫5.4%，至34.1元，淡友亦落井下石，平保昨沽空額按日飆逾3倍，至12.85億元，為昨第二大沽空股份；相反港股通則有資金撈平保，昨淨吸資3.1億元。
大市沽空率罕見逾兩成
港股主板成交額昨錄942億元，連續兩日不足千億元，大市沽空額176億元，沽空率高至20.2%的罕見水平。除平保外，空軍又轟炸盈富基金(2800)，昨錄20.6億元沽空額，港股中最多，沽空率亦高至45.5%。
港股抽水潮又淹至，繼阿里巴巴(9988)及京東集團(9618)等企業後，平保公布發35億美元可換股債，外電指已獲逾百投資者認購，超購數倍；另外聯想集團(992)亦將發行11.5億份認股證，集資16億元，股價挫2%。
除抽水股外，食品股亦遇逆風。統一企業中國(220)旗下老壇酸菜牛肉杯麵爆食品安全醜聞，觸發股價昨收市大瀉一成，至6.11元。另外農夫山泉(9633)向消委會發律師信，稱其報道誤導，股價昨大跌2.8%，至32.55元。
提防特朗普上場推高通脹
中信銀行(國際)個人商務銀行業務投資主管張浩恩昨表示，倘特朗普上場或會有「派糖」及減稅措施，加上貿易保護主義，有機會將通脹重新推高，認為投資者下半年要做好分散投資，並不宜把美匯看得太淡。