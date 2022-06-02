港股回吐空軍反收手 大市沽空額199億 縮六成

港股連升3日後，昨藉內地財新5月製造業採購經理指數(PMI)連續3個月收縮的消息回吐，恒生指數最多跌261點，收市報21,294點，失120點或0.6%；國企股指數收市報7,345點，跌71點或近1%；恒生科技指數報4,433點，挫50點或1.1%。主板成交額1,261億元，大市沽空率大縮至15.8%，按日減3.1個百分點，沽空額199.36億元，按日少57%。

滬指微跌 創板揚1%

內地A股亦向下，上證綜合指數收市微跌4點或0.1%，報3,182點；深圳成分指數報11,551點，揚23點或0.2%；創業板指數報2,428點，揚23點或1%。

石藥網易跑輸 ATM齊跌

藍籌方面，石藥集團(1093)及網易(9999)分別跌6.1%及4.1%，為表現最差兩大藍籌，ATM齊向下，美團(3690)失2.4%；阿里巴巴(9988)跌1.7%；騰訊控股(700)亦挫0.6%。

內房股則向好，中國海外發展(688)漲3.5%，為表現最好藍籌，華潤置地(1109)亦升1.9%。

港股通淨買額10.73億元，當中上海走資3.31億元，深圳吸資14.04億元。

澳門上月博彩收入跌68%

根據澳門博彩監察協調局，澳門5月博彩毛收入按年跌68%至33.41億元(澳門元，下同)，按月升24%，按年少68%。今年首五個月累計博彩毛收入237.92億元，按年減少44%。

賭股昨早段走弱後跌幅收窄，美高梅中國(2282)倒升0.5%，金沙中國(1928)仍跌0.4%、銀河娛樂(027)跌0.8%、澳博控股(880)瀉1.8%、新濠國際(200)減0.7%。