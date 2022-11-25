港股回落成交不足千億 內地疫情升溫 無礙內房逆市續升

受到內地疫情升溫陰霾濃罩，恒生指數上升乏力，今早輕微高開12點後掉頭向下，最多跌261點，早上已見全日低位17,673點，之後反覆向上惟動力不足，最終收報17,573點，下跌87點或0.49%。全日成交金額僅948億元，不足1,000億元。國企指數全日收報5,971點，跌21點或0.35%。恒生科技指數收報3,500點，跌82點或2.31%。

憂慮內地疫情升温對經濟造成影響，科技、新能源、製造及消費類股份向下，信義光能（968）及海底撈（6862）分別跌5.2%及4.4%，是全日第二及第三大跌幅藍籌。科技股沽，重磅科技股騰訊（700）跌3.1%，美團（3690）及阿里巴巴（9988）分別跌2.2%及2.1%。

不過跌得最傷，要數昨天收市後公布業績的周大福（1929）。周大福半年純利倒退7%，管理層向分析員修訂內地業務指引，將本財年度下半年的同店銷售目標，由原來低單位數字上升，修訂為高單位數字下跌，意味內地業務批發業務收入遜預期。多家大行下調周大福目標價，股份全日下跌15.4%至5個多月低位，收報13.08元，為全日跌幅最大藍籌。

周大福跌逾1成半至5個多月新低

多家內房獲得信貸額度，令資金緊張情況有所改善，內房股逆市繼續造好，碧桂園服務（6098）、碧桂園（2007）分別升8.8%及8.5%，為升幅最大藍籌，龍湖集團（960）亦3.3%。地產股及金融股表現較佳，普遍升逾1%。

有分析認為，恒指遲遲無法升破10天線，在17,750有很大阻力，暫時在17,250仍有支持，不過一旦失守，跌穿萬七點的機會率高達8成。從基本因素層面分析，內地疫情升温，市場憂慮對企業經營造成負面影響，即使中國人民銀行近日準備降准，對港股亦不會有太大刺激。