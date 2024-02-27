港股回購熱持續 恒指公司：今年暫298億

恒生指數公司發表網誌指，數據顯示，去年港股回購金額創歷史新高達的1,260億元，按年增長20.1%；今年年初至今回購額為298億元，較過去12個季度的平均水平高出32.8%，可見今年回購勢頭持續，主要是由於估值偏低引發企業回購股票支持股價，同時也預期其股價可獲重估。同樣情況也出現在內地A股市場，在監管機構放寬股份回購政策後，A股市場於去年第四季出現高達404億元人民幣的股份回購金額，上升75%。

藍籌佔 83% 稱助提振市場情緒

在恒指公司的旗艦指數中，今年年初至今恒生指數成份股的回購金額佔港股市場股份回購總額的83%，即246億元；而恒生中國企業指數佔53%、即159億元；恒生科技指數佔55%，即 164 億元。