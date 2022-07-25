港股困二萬關 半新股自救 回購增逾倍 現托價效應

連買多月

港股連日受困二萬至二萬一關水平，21,100關及20,000關亦分別為熊證及牛熊的收回重倉區，好淡友對壘之際，企業卻懶理續密密回購。綜合本報粗略統計，繼上半年企業回購額按年大升1.6倍，至453億元後，即使本月是中期業績期前的回購淡季，但仍再有76億元資金掃貨，較去年7月全月多1.7倍。累計今年港股回購額共529億元，已為去年全年的約七成。



港股每每暴瀉後，企業回購手影便見活動，如去年7月大跌近一成後，8月回購額達255億元，按月勁升8倍；今年2月及3月累瀉7.6%後，回購潮由4月開始，至今未止，惟回購下的支撐股價作用未見明顯，及至近月部分股價低殘的半新股亦出手後，終出現托價效應。

商湯聖諾醫藥 出手抗衡禁售股

本月的回購榜首仍為騰訊控股(700)、友邦保險(1299)及滙豐控股(005)三大常客，不過托市作用較大者以近期才出手的「稀客」為主，尤其半新股。最明顯例子是禁售期完結即遭股東大手沽貨的商湯(020)，上周二斥1,407萬元回購後，即連升3日，累計反彈15.7%，不過6月至今仍累瀉52.2%。同為半新股聖諾醫藥(2257)亦剛過禁售期，集團在本月12日起出手連日回購，累計斥資逾2千萬元，雖未能令股價反彈，但跌勢明顯喘穩。至於上市約一年的德信服務(2215)本月中起亦出手，股價及後累升約8%。

事實上，部分近月才出手的企業股價短線反彈，不過升勢卻未必持久，如長城汽車(2333)自上月中起歷史性出手回購，至今已共斥約12億元掃貨，及至上月底股價最多反彈26%，惟及後乏力；而財困多持的內房即使出手亦未見效，碧桂園服務(6098)本月中至今斥逾8千萬回購，惟本月仍挫42%。

阿里ADR瀉逾3% 恒指料低開

大市方面，恒生指數上周升1.5%或312點，至20,609點。港股美國預託證券(ADR)上周五普遍向下，阿里巴巴(9988)ADR較港低3.3%，綜合主要藍籌ADR，相當於恒指今日低開188點，至20,421點。