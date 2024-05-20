港股報捷帶挈！GUM：上半月強積金人均賺8千

強積⾦及僱員福利顧問公司GUM發表5月上半月強積金(MPF)市場整體表現，上半月GUM強積金綜合指數上升3.3%，以4月底資產值約1.1847萬億元及強積金計劃總成員475.4萬人計，平均人均回報賺8,099元，今年初至今回報5.6%，總計賺13,548元。上半月表現報捷，主要受惠香港股票基金份上漲7.2%，再加上美國股票基金在4月調整後，本月反彈4.2%，推動強積金股票基金做好。

港股基金今年累升一成 稍跑贏美股

香港股票基金今年累升10.3%，美國股票基金則累漲9.8%。其他資產方面，強積金保守基金本月升0.1%，今年漲1.4%；保證基金半月升0.7%，今年亦漲0.7%；混合資產(80%至100%股票)半月升3.8%，今年增7.3%；混合資產(60%至80%股票)半月多3.2%，今年升5.1%。另外，預設投資策略-核心累積基金半月增2.6%，今年升4.4%；預設投資策略-65 歲後基金半月多1.4%，今年倒升0.2%。