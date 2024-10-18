港股大時代｜人行年底前再降準減息　恒指午後急升逾800點(持續更新)

人行行長潘功勝在北京舉行的金融街論壇年會表示，預計年底前視市場流動性情況，擇機進一步下調存款準備金率0.25至0.5個百分點、下調公開市場7天期逆回購操作利率0.2個百分點、下調中期借貸便利利率0.3個百分點。商業銀行今早已公布下調存款利率，預計下周一(21日)公布的貸款市場報價利率(LPR)將下行0.2至0.25個百分點。

潘功勝又說，支持資本市場穩定發展的兩項政策工具，已組建專班，股票回購、增持專項再貸款文件今天會正式發布實施。即日起21家全國性金融機構即可向符合條件的上市公司和主要股東發放相關貸款，並於次一季度第一個月向人民銀行申請再貸款，對符合要求的貸款，人民銀行按照貸款本金的100%提供再貸款支持。再貸款首期額度3,000億元，利率1.75%，期限一年，可視情況展期，累計期限估計可達3年。

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