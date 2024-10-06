港股大時代｜內地散戶趁國慶假來港開戶：滙豐中銀排長龍！

內地媒體《紅星資本》報道指，內地國慶長假期期間，雖然A股休市，惟不少投資者將目光轉向港股，紛紛赴港開戶買港股。有赴港開戶的投資者更表示，自己國慶期間專程前往香港開通銀行和券商帳戶，還有投資者指銀行9點開門，自己8點到現場，發現已經排起了長龍。

報道指，上周五(10月4日)有投資者在社交平台分享赴港開戶經歷，稱自己一天之內在香港跑了4家銀行開戶，並感歎「滙豐、中銀全是人」、「港股熱情高漲啊！」

未開門已排長龍 輪侯兩小時

另外，周六(10月5日)來自廣東的陳先生指，因為投資港股需求，他於昨日前往香港滙豐銀行元朗分行開戶，銀行9點開門，自己8點10分就已到達現場，結果取號的人已經排起了長隊，輪到他辦理業務時已接近10點。