港股大時代｜市場憧憬中央繼續救市　恒指半日升260點挑戰23000(持續更新)

中芯升近18%冠藍籌 龍湖跌逾6%

【12:45更新】內地傳晶片技術突破美國圍堵，晶片股繼續造好，中芯國際(981)曾升28%，半日仍升近18%，報32.25元，是半日升幅最大藍籌；晶門半導體(2878)升20%，報0.83元；華虹半導體(1347)升13%，報31.7元。

內房股回軟，潤地(1109)跌逾2%，報29.15元；融創中國(1918)跌8%，報3.22元；龍湖(960)跌逾6%，報15.9元，是半日跌幅最大藍籌；旭輝(884)跌逾7%，報0.6元；雅居樂(3383)跌逾4%，報1.63元。