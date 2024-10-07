港股大時代｜市場憧憬中央繼續救市　恒指早段升穿23000點(持續更新)

市場憧憬中央繼續救市。恒生指數本周一(7日)繼續高開，初段一度升500點，高見23,241點，大市成交842億元。國企指數現報8,293點，升140點，恒生科技指數5,342點，升119點。
中芯國際再近兩成 內房回軟
【10:00更新】內地傳晶片技術突破美國圍堵，中芯國際(981)再升近17%，報32元；宏光半導體(6908)升15%，報1.89元，華虹半導體(1347)升一成，報30.7元；晶門半導體(2878)升27%，報0.85元。
科技股再向上，騰訊(700)升3.6元，報481.2元；阿里巴巴(9988)升0.79%，報115元；美團(3690)跌1%，報212.6元；京東(9618)升0.55%，報183.6元。
中東局勢有升溫跡象，石油股持續向上，中石油(857)升逾3%，報6.98元；中石化(386)升1%，報5.41元；中海油(883)升逾1%，報21.85元。
內房股則見回吐，潤地(1109)跌逾2%，報29.1元；融創中國(1918)跌8%，報3.22元；龍湖(960)跌逾5%，報16元；旭輝(884)跌逾6%，報0.61元；保利置業(119)跌1%，報1.97元。
(以上資料僅供參考，數字請以實時公布為準，並非作任何田買賣及投資建議。)