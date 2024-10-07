港股大時代｜市場憧憬中央繼續救市　恒指破23000點再創逾兩年高(更新)

市場期待中央繼續推出救市措施，靜待明日國家發改委的消息。恒生指數本周一(7日)繼續高開，開市升211點，初段一度升500點，高見23,241點，收市報23,099點，升369點，是2022年2月以來新高，大市成交2,968億，比上個交易日2,615億元多；國企指數8,330點，升174點；恒生科技指數5,386點，升159點。

成交回升至2968億 晶片股熱炒 【16:30更新】晶片股熱炒，中芯國際(981)曾升28%，收市仍升近22%，報33.3元，是全日升幅最大藍籌；晶門半導體(2878)升14%，報0.79元；華虹半導體(1347)升16%，報32.55元，宏光半導體(6908)一度升43.7%，惟收市跌5%，報1.52元。

科技股方面，騰訊(700)升0.8元，報478.4元；阿里巴巴(9988)升0.7元，報114.6元；美團(3690)跌0.2元，報231.2元；京東(9618)升逾1%，報185.1元，報2.3元。 內房股回吐，龍湖(960)收窄跌逾1%，報16.72元；融信中國(3301)跌1%，報0.9元；潤地(1109)無起跌，報29.95元；金茂(817)升14%，報1.65元；越秀(123)升近7%，報7.82元；世茂(813)升14%，報2.45元。 中東局勢升溫，中石油(857)升1.78%，報6.88元；中石化(386)升1.69%，報5.43元；中海油(883)升逾2.3%，報22.05元。 中芯升近18%冠藍籌 龍湖跌逾6% 【12:45更新】內地傳晶片技術突破美國圍堵，晶片股繼續造好，中芯國際(981)曾升28%，半日仍升近18%，報32.25元，是半日升幅最大藍籌；晶門半導體(2878)升20%，報0.83元；華虹半導體(1347)升13%，報31.7元。

內房股回軟，潤地(1109)跌逾2%，報29.15元；融創中國(1918)跌8%，報3.22元；龍湖(960)跌逾6%，報15.9元，是半日跌幅最大藍籌；旭輝(884)跌逾7%，報0.6元；雅居樂(3383)跌逾4%，報1.63元。 重磅科技股，騰訊(700)升1.2元，報478.8元；阿里巴巴(9988)升0.9元，報114.8元；美團(3690)升1.2元，報214.6元；京東(9618)升2.3元，報185.1元；百度(9888)升1.1元，報111.6元，升1%。 中芯國際再近兩成 內房回軟 【10:00更新】內地傳晶片技術突破美國圍堵，中芯國際(981)再升近17%，報32元；宏光半導體(6908)升15%，報1.89元，華虹半導體(1347)升一成，報30.7元；晶門半導體(2878)升27%，報0.85元。