港股大時代｜建銀料今季最牛二萬五 籲「先進攻後防禦」

建銀國際發表報告指，預計港股今季波動中樞上移，走勢前高後低、波動性增加，恒生指數波動區間介於20,000點至25,000點，即最樂觀看25,000點；國企指數波動區間介於6,800點至9,000點；科技指數介於4,200點至6,000點，建議今季先進攻後防禦。

該行早前的報告指，熊市周期底部出現技術性牛市後，中期繼續上漲可能性較大，並指今次上漲幅度也符合其對市場樂觀情形的假設，即對應恒指目標22,500點。

推薦高「啤打」板塊

報告指，行業配置的順序依次為：高「啤打」板塊如非銀金融、地產、科技成長股；受益財政政策的消費及製造業；高股息。至於主題，則可關注：新質生產力、企業出海、設備更新改造、以舊換新、消費復甦等。