港股大時代｜恒指全日跌774點　下試20000關　成交額連續4日縮減(更新)

恒生指數自內地國慶假結束後調整，今日(15日)低開46點後，反覆下跌，午後跌幅進一步擴大，一度跌逾800點，收市報20318點，跌774點，大市成交額超過2,613億元，成交額連續4日縮減。國企指數7,277點，跌302點；恒生科技指數4,450點，跌217點。
中芯由升轉跌 潤啤挫13%
【17:00更新】科技股普遍下跌，騰訊(700)跌逾4%，報417元；阿里巴巴(9988)跌5%，報99.85元；美團(3690)跌近7%，報170.8元；京東(9618)跌近5%，報160.4元。
晶片股由升轉跌，中芯國際(981)全日跌近2%，報26.15元；華虹半導體(1347)跌逾5%，報21.85元；晶門半導體(2878)跌逾5%，報0.53元。
華潤啤酒(291)跌近13%，報29.45元，是全日跌幅最大藍籌；蒙牛(2319)跌7%，報16.14元；海底撈(6862)跌近6%，報15.64元。
【15:00更新】科技股領跌，騰訊(700)跌逾4%，報415.2元；阿里巴巴(9988)跌逾5%，股價穿100元，報99.25元；美團(3690)跌逾7%，報169元。
晶片股方面，中芯國際(981)跌近2，報26.15元；晶門半導體(2878)跌逾7%，報0.52元。
三桶油偏軟，中海油(883)跌4%，報19.3元；中石化(386)跌逾2%，報4.75元；中石油(857)跌逾1%，報6.18元。
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