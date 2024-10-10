港股大時代｜恒指午後升逾900點　重上21000點　成交近兩千億(持續更新)

港股大時代｜恒指過去一連兩日連跌，一共跌逾2,400點。(資料圖片)

港股連跌兩個交易日合共逾2,400點後，今早(10日)高開反彈408點，其後升幅擴大，半日逼近高位收市，報21,508點，升871點，升幅4.22%，成交額約1,771億元。科技指數報4,833點，升4.15%。國企指數升近半成。

港股大時代｜恒指過去一連兩日連跌，一共跌逾2,400點。(資料圖片)

人行「救市」接受證券互換 內險股造好

【13:05更新】恒指下午升幅擴大，最新升逾900點，高見21,622點，大市成交1922億元。

藍籌股普遍上升，龍湖集團反彈升近9%，報13.68元，是表現最好恒指成份股。

受惠人行接受「證券、基金、保險公司互換申請」(SFISF)，中資保險股造好。中國人壽(2628)升逾5%，報16.62元；中國平安(2318)升逾6%，報51.25元。內銀股亦普遍造好。