港股大時代｜恒指午後升逾900點　重上21000點　成交近兩千億(持續更新)

港股連跌兩個交易日合共逾2,400點後，今早(10日)高開反彈408點，其後升幅擴大，半日逼近高位收市，報21,508點，升871點，升幅4.22%，成交額約1,771億元。科技指數報4,833點，升4.15%。國企指數升近半成。
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人行「救市」接受證券互換 內險股造好
【13:05更新】恒指下午升幅擴大，最新升逾900點，高見21,622點，大市成交1922億元。
藍籌股普遍上升，龍湖集團反彈升近9%，報13.68元，是表現最好恒指成份股。
受惠人行接受「證券、基金、保險公司互換申請」(SFISF)，中資保險股造好。中國人壽(2628)升逾5%，報16.62元；中國平安(2318)升逾6%，報51.25元。內銀股亦普遍造好。
港交所(388)亦反彈升4%，最新報335.2元。
【11:15更新】恒指最新升逾800點，報21,439點，大市成交1405億元。
騰訊(700)升2%，報445.2元；阿里巴巴(9988)升4%，報106.9元；美團(3690)升逾5%，報194.9元，升逾4%；京東(9618)升逾4%，報168.8元。
港交所(388)升逾4%，報335元。
(以上資料僅供參考，數字請以實時公布為準，並非作投資買賣的建議。)