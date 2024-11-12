港股大時代｜恒指午後跌逾500點　失守2萬點關口(持續更新)

美股周一繼續向好，三大指數盤中齊破頂。至於港股則繼續試底。恒指低開92點，初段度轉升90點，高見20,517點，隨後反覆向下。恒生指數半日再跌353點，報20,073點，下試2萬點關口支持，成交1,023億元。科指跌2.2%，報4,547點；國指跌135點，報7,219點。

美團跌6% 中升挫7% 【13:15更新】恒指午後跌幅擴大，跌逾500點，低見19,882點，跌穿2萬支持關口。 美團(3690)跌6%，低見173.2元；中升(881)復牌跌逾7%，報17.46元。 港交所(388)跌逾3%，低見313。 中芯國際(981)跌半成，低見27.95元。 中升復牌跌半成 國藥升3%冠藍籌 【12:30更新】騰訊(700)跌逾1%，報407.2元；阿里巴巴(9988)跌逾2%，報91.75元；美團(3690)跌5%，報175.9元；小米跌逾2%，報28.6元。

中升(881)復牌跌逾5%，報17.9元。 受「特朗普交易」影響，比特幣(Bitcoin)一度炒上8.9萬美元，加密貨幣ETF亦跟隨上揚，華夏比特幣ETF(3046)升逾6%，至於三星比特幣期貨ETF(3135)、南方比特幣期貨ETF(3066)及嘉實比特幣ETF (3439)等，均漲逾8%。 此外，比亞迪(1211)升0.4%，報278元；吉利(175)升逾1%，報14.86元。部分醫藥股逆市向好，國藥(1099)升近3%，報21.3元，為半日升幅最大藍籌；藥明康德(2359)升近3%，報58.1元；翰森製藥(3692)升逾1%，報17.38元。