港股大時代｜指恒指4萬點明年機會大增　沈大師：中央大把招數未出

內地近日出動「連環拳」救市，港股「牛氣」沖天，恒生指數在過去一周內上升逾2,100點。今日(7日)高開211點，隨後重返23,000點。曾經預言港股今年有可能升到4萬點的著名股評人、人稱「沈大師」的沈振盈接受《經濟日報》專訪時指，2024年只餘下兩個月，恒指應該不會到4萬點，但他認為恒指明年仍將朝著這個目標價進發，而且機會大增。

沈振盈指，恒指4萬點僅屬約數，只是參考方向，無人能準確知道何時到來。然而，只要恒指真正突破22,700點和23,000點兩個關口，便是港股「牛市二期」開始的時刻，隨之而來的將是「全民皆股」的牛市升浪，在他看來會到4萬點。

對於港股年底的走勢，沈振盈認為恒指將在22,000至23,000點之間波動，目前的水平已非常接近。他說「中央大把招數未出」，認為現在只是落實第一招，至於何時會有進一步的舉措則尚未可知，但第一招已經造就了目前的情況。

指美日股市股災在即

被問及日股和美股何時會大跌，他認為短期內要關注10月底至11月的走勢，若能度過這一關，則可能延至明年首季。他指美日股市「不合理地上升」，而經濟持續衰退並未改善，強調「背馳」的情況越來越嚴重，最終「步向死亡」。至於香港樓市，他認為離見底仍有一段時間，建議股民不要輕易投資本地股票。