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財經
2024-11-12 17:45:00

港股大時代｜特朗普組對華鷹派內閣　恒指跌580點失守2萬關(更新)

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港股大時代｜美股周一繼續向好，港股半日則跌353點，下試2萬點關口支持。(資料圖片)

港股大時代｜美股周一繼續向好，港股半日則跌353點，下試2萬點關口支持。(資料圖片)

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美國候任總統特朗普將任命對華鷹派內閣，惹來市場擔心中美關係惡化，加上美元強勢，人民幣兌美元跌至7.25水平的3個月低位。恒生指數今(12日)低開92點後，反覆向下，午後跌勢加劇，最多跌665點，低見19,761點，收市報19,846點，跌580點，失守2萬點支持位，大市成交2,342億元。國企指數7127點，跌228點，恒生科技指數4456點，跌194點，跌幅逾4%，是近一個月即市最大跌幅。

據報特朗普屬意將任命對華持鷹派立場的參議員魯比奧(Marco Rubio)出任國務卿。(AP)

據報特朗普屬意將任命對華持鷹派立場的參議員魯比奧(Marco Rubio)出任國務卿。(AP)

中芯跌8%  中升回吐近一成

【17:41更新】美團(3690)跌5%，報175.7元，跌9.9元；騰訊(700)跌逾2%，報403.8元；阿里巴巴(9988)跌近4%，報90.55元。

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中芯國際(981)跌近8%，報27.15元；比亞迪(1211)倒跌1%，報274元。

昨日急升21%後停牌的中升控股(00881.HK)，今日復牌回吐逾9%，報17.12元，為全日跌幅最大藍籌。

升幅最多三大藍籌都來自醫藥股，國藥(1099)升2%，報21.15元；藥明康德(2359)升逾1%，報57.3元；翰森製藥(3692)升逾1%，報17.38元。

美團跌6%  中升挫7%

【13:15更新】恒指午後跌幅擴大跌逾500點，低見19,882點，跌穿2萬支持關口。

美團(3690)跌6%，低見173.2元；中升(881)復牌跌逾7%，報17.46元。

港交所(388)跌逾3%，低見313。

中芯國際(981)跌半成，低見27.95元。

中升復牌跌半成   國藥升3%冠藍籌

【12:30更新】騰訊(700)跌逾1%，報407.2元；阿里巴巴(9988)跌逾2%，報91.75元；美團(3690)跌5%，報175.9元；小米跌逾2%，報28.6元。

中升(881)復牌跌逾5%，報17.9元。

受「特朗普交易」影響，比特幣(Bitcoin)一度炒上8.9萬美元，加密貨幣ETF亦跟隨上揚，華夏比特幣ETF(3046)升逾6%，至於三星比特幣期貨ETF(3135)、南方比特幣期貨ETF(3066)及嘉實比特幣ETF (3439)等，均漲逾8%。

此外，比亞迪(1211)升0.4%，報278元；吉利(175)升逾1%，報14.86元。部分醫藥股逆市向好，國藥(1099)升近3%，報21.3元，為半日升幅最大藍籌；藥明康德(2359)升近3%，報58.1元；翰森製藥(3692)升逾1%，報17.38元。

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