港股大時代｜第二波牛市來了？人行年底前再降準減息　恒指急升725點成交增35%(更新)

人民銀行今日(18日)宣布年底前再減息降準，並正式推出股票回購增持再貸款計劃，消息刺激內地股市顯著造好，帶動港股下午升幅擴大。恒生指數一度升816點，收市升725點，報20,804點，大市成交2,590億元，比上個交易日急增約35%。國企指數7,471點，升292點；恒生科技指數4,600點，升251點，升幅5.8%。

中芯升16%冠藍籌 成交逾170億勝騰訊 【16:45更新】中資券商午後升幅擴大，中金(3908)全日升逾11%，報14.58元；中信証券(6030)升逾13%，報21.25元；招商證券升逾17.85%，報13.6元；中國銀河(6881)升逾一成，報6.76元。

內地幾間大型銀行宣布，將人民幣定期存款利率降低25基點，內銀股向上，建行(939)升逾2%，報6.15元；工行 (1398)升近2%，報4.79元；農行(1288)升1.78%，報4元；中行(3988)升1.86%，報3.84元。 台積電業績造好，晶片股有炒作，中芯(981)升16%，報30.25元，升4.25元，是全日升勢最強藍籌，成交超過170億元，相比起權重股騰訊和阿里還要多。 內房股全線反彈，龍湖(960)升逾4%，報12.42元，潤地(1109)升近4%，報26.2元；中海外(688)升逾2%，報14.8元；融創中國(1918)升逾7%，報2.41元。 權重股騰訊(700)升4%，報430.8元，升18.2元；阿里巴巴(9988)升2%，報100.5元；美團(3690)升近9%，報185.4元。

中資券商午後升幅擴大 【14:50更新】中資券商午後升幅擴大。中金(3908)升逾一成，現報14.38元；中信証券(6030)升逾12%，報21.05元；中國銀河(6881)升逾8%，報6.66元。 人行推股票回購增持再貸款 首期額度3000億元利率1.75% 人行行長潘功勝在北京舉行的金融街論壇年會表示，預計年底前視市場流動性情況，擇機進一步下調存款準備金率0.25至0.5個百分點、下調公開市場7天期逆回購操作利率0.2個百分點、下調中期借貸便利利率0.3個百分點。商業銀行今早已公布下調存款利率，預計下周一(21日)公布的貸款市場報價利率(LPR)將下行0.2至0.25個百分點。

潘功勝又說，支持資本市場穩定發展的兩項政策工具，已組建專班，股票回購、增持專項再貸款文件今天會正式發布實施。即日起21家全國性金融機構即可向符合條件的上市公司和主要股東發放相關貸款，並於次一季度第一個月向人民銀行申請再貸款，對符合要求的貸款，人民銀行按照貸款本金的100%提供再貸款支持。再貸款首期額度3,000億元，利率1.75%，期限一年，可視情況展期，累計期限估計可達3年。 (以上資訊僅供參考，股價請以實時數據為準，並非作投資及買賣建議。)