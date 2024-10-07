港股大時代｜重估潮淹至！大行急上調目標 花旗望二萬八 高盛看升兩成

港股升不停一度突破二萬三，明天A股復市，內地股民一片憧憬。在指數已遠遠超過大行去年底訂下的目標後，多間大行亦陸續上調目標，掀起港股重估潮。 花旗指，假設中國推出3萬億元人民幣救的消費支持計劃，加上美國踏入減息周期令中央貨幣寬鬆政策更具彈性，加上目前MSCI中國指數的預測市盈率為13.6倍，遠低於MSCI新興市場的16.3倍及MSCI新興市場(中國除外)的17.6倍，認為估值仍吸引。該行因而將恒生指數明年上半年目標價上調24%，至26,000點，明年下半年目標看28,000點。

花旗將攜程潤地納 H 股首選股名單 花旗維持科技股的「增持」評級，同時將消費類板塊上調至「增持」，內房亦由上調至「中性」，電信及公共事業評級則下調至「減持」。該行又將攜程(9961)及華潤置地(1109)納入H股首選股名單，同時保留騰訊控股(700)、ASMPT(522)、比亞迪(1211)、中國人保(1339)及海爾智家(6690)。 高盛：難斷言牛市 但股市有額外收益 高盛亦將中國股票評級上調至「超配」，預料仍有15%至20%上升空間。該行將MSCI中國指數的目標由66點，提升至84點；滬深300指數則由4,000點，升至4,600點。高盛指，宏觀因素仍然有挑戰，加上內地財政政策規模未有定案，目前未有充分理據斷言牛市已經開始，但卻有足夠理由相信股市會有額外收益。