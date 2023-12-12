港股展望｜富途料明年首季續尋底 次季起反彈

富途證券國際(香港)舉行年終投資策略交流會，集團首席策略師陸秉鈞表示，明年恒生指數的合理波幅推算在5,100點至7,300點，不排除首季仍會再試今年低位，惟相信2022年低位有估值支持。他指目前市況跌勢較實質經濟環境更悲觀，明年第二、三季會有明顯反彈，料高位可升抵19,100點，最牛可看21,000點，惟前題是有兩大契機出現，包括美國聯儲局提前減息，以及內地有能力止住內房系統性危機。

富途證券｜美股兩大主題：減息與大選

美股方面，他指明年聚焦兩大議題，上半年主要留意經濟數據，因為會左右減息決定；下半年總統大選為焦點。他指，歷年美股在17次選舉年中，有14次錄正回報，平均回報約7%，預測標普500指數明年可見4,900點，最高抵5,000點。至於A股與港股關連度高，料兩者走勢接近，即首季試底，年中反彈，倘人民幣走勢變化不大，仍偏向樂觀，惟料以波幅為主。