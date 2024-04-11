港股市場不振掀私有化浪潮　國企及國際品牌據報擬在外重新上市

香港投行業務受港股市場不振而放緩，惟上市收購業務卻熱鬧非凡，近期亦掀起私有化浪潮。外電報道，有投行人士表示，收到不少國際品牌及國企在港上市公司客戶，就私有化進行查詢，並有意在其他地方重新上市。

其中一個著名案件，為歐舒丹（L'OCCITANE，973），據了解，在來自黑石的資金協助下，該企老闆Reinold Geiger接近達成協議，準備將這家護膚品公司私有化，並同時考慮在美國雙重上市的決定。

《彭博》報道，受內地經濟下滑，加上與美國等競爭對手的緊張關係，正在私有化浪潮趨勢，緊張局勢直接流入香港股市，而香港股市對世界第二大經濟體的權重很大。

諮詢公司料2024年以後會有更多私有化交易

《彭博》引述諮詢公司Alvarez & Marsal的董事總經理Xuong Liu表示，許多在香港上市的公司的交易價格低於歐洲和美國的價格，預計在2024年及以後會看到更多的私有化交易。

他表示，過去香港因其與內地的聯繫，以及其巨大的增長潛力而吸引全球企業，但情況已不復再見，企業現在看到其他交易所擁有更多價值，因為可以接觸到其他全球投資者。

過去12個月恒生指數是全球表現最差股市

此外，在過去12個月，香港恒生指數是全球表現最差的主要股市，共下跌16%；標準普爾500指數上升27%，富時100指數上升約2%；日本日經225指數更上升逾40%。