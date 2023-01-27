港股市況｜三桶油齊破頂 商湯午後升幅擴大（持續更新）

港股未有延續兔年首日升逾500點的勢頭，初段反覆，今早恒指微高開48點後，一度倒跌逾百點。

（14:30）

「三桶油」齊齊破頂，中海油 （883） 暫報11.68元，升1.74%；中石化 （386） 暫報4.29元，升1.41%，中石油 （857） 暫報4.2元，升0.71%。

商湯 （020） 午後升幅再擴大，最新升近2成，曾高見2.73元，暫報2.7元，升19.46%，成交近26億元，市值重上900億元。

（12:10）

港股半日收市，恒指收報22,555點，跌11點，大市成交額543億元；國企指數收報7,720點，升13點；恒生科技指數收報4,774點，升10點。

（12:05）

財政司司長陳茂波正就下月公佈的下年度《財政預算案》誰行諮詢，多名議員日前表示，香港正處於復常階段，希望政府再次發放電子消費券予市民，消息帶動一眾本地零售股上揚。

包括周大福（1929）暫升1.16%，報17.34元；六福集團（590）暫升3.92%，報27.8元；周生生（116）暫升3.12%，報12.54元；新秀麗（1910）暫升0.86%，報23.35元；優品360（2360）暫升4.12%，報2.27元。

（11:30）

商湯（020）股價上揚，曾飆逾16%，創近七個月高位，最新暫升13.27%，報2.56元，現為表現最好科指成份股，成交約15.4億元。

有大行分析看好商湯發展，給予「增持」評級。光大證券評論公司作為國內電腦視覺軟件龍頭，實現AI商業落地的跑通，同時積極向人工智能即服務(AIaaS)模式轉型，有望實現高質量、更穩定的營收增長。

（10:30）

光伏股全線向下，信義光能（968）暫跌2.97%，報10.44元；福萊特玻璃（6865）暫跌2.14%，報25.05元；協鑫科技（3800）暫跌2.22%，報2.2元；新特能源（1799）暫跌1.26%，報17.18元。

據外電報道，中國商務部會同科技部，就《中國禁止出口限制出口技術目錄》修訂公開徵求意見，把一些生產先進太陽能硅片的關鍵制備技術，納入限制出口技術目錄。此外，現時內地的硅片佔全球產量97%。

科技股個別發展

阿里巴巴（9988）暫跌0.93%，報116.4元；美團（3690）暫升0.87%，報173.9元；騰訊（700）暫升1.18%，報411.6元；小米（1810）暫升1.19%，報13.5元。