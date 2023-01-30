港股市況｜恒指期結日半日跌368點 失守22400關口（持續更新）

港股過去六周升逾3,200點，今早重磅科技股回吐下，恒指低開逾百點；新年假期完結，滬深股市復市，兔年首個交易日紅盤高開，3大指數初段升逾1%至約3%；美股方面，市場預料聯儲局本周加息幅度或降至0.25厘，帶動三大指數於當日高收。

【12:00更新】

今日期指結算日，恒生指數半日跌368點，收報22,320點，半日成交1,001億元；國指跌2.2%，收報7,602點；科指跌2.73%，報4,681點。

公用股跑出，中電（002）升2.93%，收報59.55元；煤氣（003）升5.11%，收報8.22元。濠賭股、影業股下挫。

【11:30更新】

恒指一度失守22,400關口，報22,398點。

本地地產股普遍上揚，新地（016），升2%，暫報115.6元，創過52周高；新世界發展（017）升1.2%，暫報14.9元；長實（1113）升1.78%，暫報51.25元；恒隆地產（101）明天公布業績，最新升1.8%，暫報15.82元。

【10:30更新】

恒指開市低開109點或0.48%，現報22,556點；國指低開53點或0.69%，現報7,696點；科指低開38點或0.8%，現報4,761點。

科技股「ATXJ」全線向下，阿里巴巴（9988）跌3.92%，暫報112.7元；騰訊（700）跌3.13%；小米（1810）跌0.89%，暫報13.34元；京東（9618）跌1.98%，暫報246.4元。

此外，上海政府公布方案，買電動車獲補貼，多隻新能源車股繼續造好，蔚來（9866）、小鵬汽車（9868）及理想汽車（2015）順序上升6.4%、2.6%及1.1%。比亞迪（1211）升幅亦有0.7%。