港股市況｜恒指午後失250天線　ATM弱勢　美團跌5%（持續更新）

港股連升兩周後，今早恒指略低開63點，報19,851點；國指低開17點，報6,777點；科指低開15點或0.36%，報4,209點。
【13:20 更新】
大市跌幅一度擴至近200點，現報19,769點，跌145點。
港交所（388）現跌近2%；百度（9888）跌2.85%；阿里巴巴（9988）跌3.16%；美團（3690）跌5%。
中石化（386）績後跌2.77%；快狗打車（2246）跌3.05%。
【12:15 更新】
恒指中午收報19,815點，跌100點，跌穿250天綫，成交近753億元；科指跌1.7%，報4151點。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）逆市升近2%；美團（3690）績後跌逾4%；騰訊（700）跌逾1%。
中石化（386）績後跌逾3%；百度（9988）跌逾2%。
【11:35 更新】
百度（9988）國產ChatGPT「文心一言」應用產品發佈會據報臨時取消，股價現跌3.43%。
快狗打車（2246）績後跌5.24%，跌至歷史新低。
【10:10 更新】
美團（3690）業績勝預期，但仍遭部分大行下調目標價，股價今早低開1.6%，曾跌6%；阿里巴巴（9988）高開1.2%；騰訊（700）低開0.6%。
中石化（386）日前公布業績，去年少賺8%，股價低開4.1%；金山軟件（3888）逆市升近4%，破頂高見38.5元。