港股市況｜恒指半日跌270點　李寧跌近6% (持續更新)

市場憧憬歐美央行最快明年減息，但美債息回升下，限制外圍股市升幅。港股三日累升800點後，今早回吐。恒指低開116點，報17,850點；國指跌1.3%，報6,101點；科指跌1.1%，報4,052點。
【12:25更新】
恒指半日跌270點，收報17,696點，半日大市成交456.43億；科指跌1.41%，報4,040點。
李寧（2331）跌近6%，為表現最差藍籌，日前遭投行招商證券下調目標價至36元；中國宏橋（1378）為表現最好藍籌，升1.14%。
ATMXJ個別發展，小米（1810）升1%，阿里巴巴（9988）和京東（9618）跌逾2%至近3%；內房、物管、醫藥股均跌。
【11:20更新】
恒指現跌274點，報17,697回；科指跌1.58%，報4,033點。
地政總署最新資料顯示，今年10月香港未接獲任何預售樓花同意書新申請，為6月後近4個月以來再度出現「零申請」。本地地產股受累，恒地（012）、新地（016）、新世界（017）、信置（083）、長實（01113）等分別跌2%。
重磅藍籌股個別發展，滙豐（005）升0.9%；中移動（941）升0.2%；友邦（1299）跌2.3%；港交所（388）跌逾1%。
內地最新公布10月進出口數據，今年10月出口年減6.4%、進口年增3%。10月貿易順差565.3億美元。以人民幣計價，中國10月出口較去年同期下降3.1%、10月進口年增6.4%、10月貿易順差4,054.7億美元。