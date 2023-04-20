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財經
2023-04-20 15:12:00

港股市況｜恒指低開12點　內險股造好（持續更新）

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恒指低開12點。(資料圖片)

港股兩日挫414點後，今早小幅低開，恒指低開12點報20,354點，國指高開2點，報6,891點，科指低開3點，報4,098點。

【15:10 更新】

大市最新升40點，報20,408點；科指升0.01%，報4,102點

越秀地產（123）折讓28%，建議「100供30」，股價午後復牌跌逾一成，低見10.28元，現跌10.19%。

內險股造好，中國人壽（2628）升3.14%；平保（2318）升1.93%；財險（2328）升2.91%；太保（2601）升2.1%。

【12:15 更新】

恒指半日升39點，報20,407點，成交505.1億元；科指升0.3%，報4,114點。

新能源車、內房股下挫，「蔚小理」跌逾2%至7%；龍湖（960）跌逾4%；碧桂園（2007）跌逾3%。

【11:45 更新】

大市回升，恒指現升42點，報20,410點；科指升0.27%，報4,112點。

內房板塊下挫，中海外（688）跌1.44%潤地（1109）跌1.17%碧桂園（2007）跌2.7%雅居樂（3383）跌1.75%融創中國（1918）跌1.64%%龍湖（960）跌3.98%。

【10:20 更新】

資金續炒濠賭股，永利（1128）升0.22%；新濠（200）升0.84%。

三桶油逆市向下，中石油（857）跌0.6%；中海油（883）跌逾1%；中石化（386）跌0.4%。

ATM股，美團（3690）升逾4%；騰訊（700）升0.7%；阿里巴巴（9988）升0.3%。

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