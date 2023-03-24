港股市況｜恒指半日跌42點　TVB跌逾6%　聯想逆市升破頂（持續更新）

隔晚美股收市全線反彈，但尾段升幅收窄。港股三日累升逾千點後，今早恒指低開129點，報19,919點，國指低開37點，報6,798點；科指低開0.4%，報4,182點。
【12:10 更新】
恒指半日跌42點，報20,007點，成交661.6億元；科指升1.3%，報4,253點。
藍籌方面，騰訊（700）升逾1%；美團（3690）績前無升跌；阿里巴巴（9988）跌0.6%；滙豐（005）、渣打（2888）分別跌逾3%；聯想（992）再升一成破頂，為表現最好藍籌。
TVB（511）跌6.54%。
【11:25 更新】
恒指再度跌穿2萬關口，現報19,993點，跌55點。
百度（9888）逆市向上，升幅擴大至逾5%；聯想（992）同樣逆市造好，股價一度升逾一成，曾破頂高見8.96元。
TVB（511）小股東就集團將遣散5%員工作回應，現時股價跌6.7%。
【10:25 更新】
TVB宣布將遣散5%員工，以節省2.6億元年度營運支出，現跌7.45%。
ATMJ股，騰訊（700）昨急升，今早再高開1.2%，報380元；美團（3690）跌0.35%；阿里巴巴（9988）跌1.1%；京東（9618）升0.63%。
中移動（941）去年多賺8%，今早低開1.4%。