港股市況｜恒指半日跌110點　快手績前漲3.3%（持續更新）

美股周二受壓，港股今早微低開。恒指低開22點，報19,956點；國指低開1點，報6,787點；科指低開0.4%，報3,975點。
【12:10 更新】
恒指半日跌110點，報19,867點，成交424億元；科指跌0.1%，報3954點。
藍籌股，阿里巴巴（9988）逆市升逾1%；騰訊（700）績前升0.8點；百度（9888）績後升逾1%；藥明生物（2269）跌逾3%；滙控（005）跌逾1%；中移動（941）跌近1%。
快手（1024）漲3.3%，中午收報54.75港元，股價創1個月新高，集團將於下周一（22日）公布業績。
【11:35 更新】
大市現跌86點，報19,891點；科指僅升1點，報3,959點。
內險股向下，國壽（2628）跌1.07%；平保（2318）跌1.99%；太保（2601）跌2.8%。
異動股，中船防務（317） 逆市升7.54%，一度破頂高見12.44元，現報12.26元；中泛控股（715）升逾46.66%。
【10:15 更新】
大市跌幅略收窄至51點，報19,926點；科指轉升7點，報3,965點。
阿里巴巴（9988）升1.45%，繼續撐市；騰訊（700）回穩升1.04%。
「三桶油」均跌，中石油（857）、中海油（883）跌2%；中石化（386）跌逾1%。