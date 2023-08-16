熱門搜尋:
美食博覽 銀色債券 暑假活動 消委會 居屋2023 親海駅II 微辣 林襄 姜濤 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存 日本旅遊 Ray Online 零售復常系列 二手樓 限時優惠 國際專題 BNO 食譜 消暑方法 減肥 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
財經
2023-08-16 13:31:00

港股市況｜恒指中午收報18323點　內房午後續逆市升 (持續更新)

分享：

港股。

美國零售銷售數據強勁，市場憂慮利率會保持高位，港股連跌3日挫667點。恒指低開224點，報18,356點；國指低開76點，報6,290點；科指低開1.3%，開報4,126點。

【13:25更新】

 

恒指最新跌290點，報18,290點；科指跌1.25%，報4,126點。

阿里巴巴（9988）、滙豐（005）跌逾2%；港交所（388）績後跌約1%；煤氣（003）跌3.2%。

內房午後續逆市升，碧桂園（2007）揚2.4%；龍湖（960）升4.5%。

TVB電視廣播升幅收窄至5.8%；宣布旗下《晴報》下月停刊的經濟日報集團（423）股價無升跌，報1.08元。

【12:18更新】

恒指中午收報18,323點，跌257點，大市成交497.54億；科指跌1.28%，報4,125點。

滙豐（005）跌逾2%；騰訊（700）績前跌1%；京東（9618）跌0.9%；港交所（388）跌1%。

內房逆市升，其中碧桂園（2007）升逾3%；龍湖（960）升3.5%。

TVB電視廣播（511）升幅收窄至8.1%。

【10:20更新】

恒指最新跌239點，報18,618點；科指跌0.51%，報4,186點。

TVB電視廣播（511）升一成，早前宣布下半年會增加直播場次；邵氏兄弟（953）升7%。

ATM股，阿里巴巴（9988）跌1.48%；美團（3690）跌逾1.4%；騰訊（700）跌1%。

碧桂園（2007）跌1.23%，現報0.8元；碧服（6098）則升0.86%，報7.04元。

藍籌煤氣（003）最新跌3.2%，低見6.01元。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受