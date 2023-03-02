港股市況｜恒指半日跌83點　傳統重磅藍籌逆市向好（持續更新）

隔晚美國十年期債息升穿4厘。港股昨日爆升833點後，今早低開逾200點。恒指今低開229點，報20,390點，回試10天線附近；科指低開83點，報4,102點；國指低開81點，報6,833點。
【12:05 更新】
恒指半日跌83點，報20,536點，成交619億元。
ATM向下，其中阿里巴巴（9988）跌逾3%，蔚來（9866）跌逾11%曾破底。
傳統重磅藍籌逆市向好，中移動（941）、港交所（388）分別升約2%，友邦（1299）升近1%，滙豐（005）升0.3%。
【11:10 更新】
大市跌幅再擴，跌181點，現報20,438點；科指跌66點，報4,118點。
ATMXJ全挫，阿里巴巴（9988）跌逾4%，京東（9618）跌3%，騰訊（700）、美團（3690）跌逾1%，小米（1810）跌0.2%。
【10:10 更新】
ATM全挫，阿里巴巴（9988）開市後跌4%，現跌逾3%；騰訊（700）跌0.7%；美團（3690）跌近1%。
中資電訊股續向上，中移動（941）逆市升0.6%，破頂高見61元，聯通（762）升0.7%，中電信（728）升逾1%。
港交所（388）逆市升近2%，高見337元；蔚來（9866）挫近12%。