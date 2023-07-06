港股市況｜恒指半日跌587點　全數藍籌股均向下(持續更新)

隔晚美股向下，美國財長耶倫今天起訪華4日，恒指今低開逾260點。恒指低開269點，報18,840點；國指低開1.9%，報6,368點；科指低開0.9%，報3,977點。
【12:15更新】
恒指半日跌587點或3.08%，報18,522點，成交530.8億元，全數藍籌股均向下；科指跌2.4%，報3,921點。
ATM分別跌2%至3%；友邦 （01299） 跌逾3%；
消費、健康股續捱沽，李寧（2331）跌逾4%；阿里健康（241）跌5.3%；京東健康（6618）跌5.2%。
小鵬汽車（9868）則逆市飆高1.45%。
【11:30更新】
恒指一度跌逾600點，現收窄至跌562點，報18,547點；科指跌2.29%，報3,924點。
消費股捱沽，安踏（2020）及李寧（2331）跌逾4%。
【11:00更新】
恒指突跌逾400點，現跌411點，報18,698點；科指跌1.1%，報3,972點。
比亞迪（1211）為表現最好藍籌，升0.61%；金沙中國（1928）表現最差，跌4.07%。
內銀股除淨受壓，四大行均跌。
【10:35更新】
三桶油逆市上升，中石油（857）升1.4% ；中海油（883）升1.02%；中石化（386）升0.44%。
騰訊（700）跌0.65%；阿里巴巴（9988）轉升0.06%；美團（3690）跌1%。
東方海外（316）次季收入跌逾六成，股價現跌3.41%。