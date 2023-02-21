港股市況｜恒指半日跌207點　ATMJ齊挫　滙控恒生出業績（持續更新）

美股因總統日假期休市，港股昨日收漲167點後，今早再度微低開，報20,859點，升27點；科指低開6點，報4,305點。
【12:30更新】
恒生指數半日跌207點，報20,679點，跌穿50天綫，成交565億元。滙控（005）績前跌0.6%；ATMJ全挫，京東（9618）挫近7%；美團（3690）及騰訊 （700）跌3%；阿里巴巴（9988）跌逾2%；內房、汽車、中資電訊股逆市向上。
滙控（005）及恒生（011）出業績。
【10:50更新】
京東（9618）失守200元，現跌逾5%；昨日宣布攻港的美團（3690）現跌1.98%；發盈喜的美圖（1357）現升逾12%。
【10:00更新】
恒指最新跌84點。
中證監表示，啟動不動產私募投資基金試點，支持不動產市場平穩健康發展。內房股造好，中海外（688）、潤地（1109）升逾2%，碧桂園（2007）、雅居樂（3383）、龍湖（960）升逾4%。
藍籌方面，滙控（005）今午公布業績，今早低開0.7%，報58.35元；中移動（941）低開0.3%，報58.9元；騰訊（700）低開0.5%，報375.2元；友邦（1299）平開，報83.25元。