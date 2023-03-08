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財經
2023-03-08 14:43:00

港股市況｜恒指半日跌520點　TVB逆市爆升破頂　香港科技探索升逾3成（持續更新）

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恒指低開277點，TVB逆市升破頂。（資料圖片）

恒指低開277點，TVB逆市升破頂。（資料圖片）

聯儲局主席鮑威爾指，未來或加速控制通脹，引發投資者憂慮，美股收市急插，拖累港股今早低開逾1%。恒指低開277點或1.35%，報20,256點；國指低開103點或1.5%，報6,808點；科指低開1.9%，報4,042點。

【14:40 更新】

本地電商大戰展開，直播概念股當炒，其中電視廣播TVB（511）現升至68.23%；HKTVmall母企香港科技探索（1137）現升36.02%；邵氏兄弟（953）曾升逾2倍，現升195.08%。

【13:20 更新】

電視廣播TVB（511）午後再回升至63.8%；國泰績後上揚，現升0.12%。

港交所（388）跌2%；ATM股，騰訊（700）現跌2.96%；阿里巴巴（9988）現跌3.16%；美團（3690）現跌4.64%。

【12:00 更新】

恒生指數半日跌520點，報20014點，險守二萬關口，成交644.9億元，科指跌3.8%，報3967點。

【11:00 更新】

電視廣播TVB（511）逆市破頂，一度升逾90%，現回落至升67.95%。

【10:50 更新】

電視廣播TVB（511）逆市破頂，現升59.66%，帶動媒體股逆市上揚，邵氏兄弟（953）升逾160%；英皇文化產業 （491）升逾100%；中國國家文化產業 （745） 升3.27%；世界華文媒體（685）升12%；橙天嘉禾 （1132） 升逾39.53%；有線寬頻 （1097） 升逾26.92%。

【10:20 更新】

電視廣播TVB（511）逆市破頂，現升33.97%。

ATM股，騰訊（700）低開2%；阿里巴巴（9988）低開1.8%；美團（3690）低開2%。

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