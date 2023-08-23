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財經
2023-08-23 13:17:00

港股市況｜恒指半日升61點　電視廣播TVB今發業績 (持續更新)

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港股。

港股終止七連跌後，今早微低開。恒指低開28點，報17,762點；國指低開11點，報6,086點；科指低開0.3%，報3,989點。

【13:15更新】

港股午後升幅擴大，最新升124點，報17,915點；科指升0.48%，報4,020點。

藍籌中，安踏（2020）升11.65%，為升幅最大藍籌；被剔出藍籌的碧桂園（2007）跌5.33，為跌幅最大藍籌。

【12:15更新】

恒指半日升61點，報17,852點，成交425億元；科指跌近0.1%，報3,998點。

多隻藍籌昨日放榜，其中百度（9888）績後升逾4%；安踏（2020）升逾11%；舜宇（2382）績後跌逾3%破底。

雅居樂（3383） 發盈警，料中期轉蝕最多45億元人民幣，股價跌逾3%，破底低見0.81元；世茂（813）挫逾17%；碧桂園（2007）跌6.6%，報0.7元。

電視廣播TVB（511）升幅擴至4.2%。

內地股市半日下跌，其中上證半日跌0.6%，深證跌1.1%，創業板指跌1.2%。

【10:15更新】

恒指現報17,829點，升38點；科指跌0.3%，報3,988點。

蔚小理向下；安踏（2020）升幅擴大至逾8%；佐丹奴（709）反彈逾4%；恒地（012）績後逆市向好升1.4%；百度（9888）最新升半成；香港科技探索（1137）股價反彈3%。

本地銀行股下跌滙豐（005）偏軟跌0.2%；恒生（011）跌0.2%破底，東亞（023）跌0.6%；中銀香港（2388）曾破底低見20.8元。

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