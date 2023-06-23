港股市況｜恒指半日跌373點　新創建升逾6%後停牌（持續更新）

美聯儲局主席鮑威爾周四出席聽證會，表示今年再加息有兩次為適當做法，港股假後受壓低開。恒指低開83點，報19,135點；國指低開1.9%，報6,382點；科指低開2.3%，報3,870點。
【13:15更新】
港股午後初段跌近400點，暫報18,834點，跌384點；科指跌2.49%，報3,862點。
新創建（659）突宣布停牌，停牌前報7.99元，升6.67%，成交9,921萬元。
環球新材國際（6616）復牌，現跌2.05%，暫報4.3元，公司宣布正在與獨立第三方討論可能的業務收購。
醫美股醫思健康（2138）公布全年業績，股東應佔溢利為6,965.4萬元，按年減少64.7%，維持派末期息4.2仙。該股現跌2.74%，暫報4.26元。
【12:20更新】
恒指半日跌373點，報18,845點，成交369億元；科指跌2.6%，報3,857點。
恒指半日僅申洲國際（2313）錄升幅，升1.03%；中生製藥（1177）半日跌6.12%，為表現最差藍籌。
ATM跌逾1%至3%，汽車股下挫，其中「蔚小理」回吐最多近一成；吉利（175）、比亞迪（1211）跌逾3%。
【11:50更新】
恒指最新跌378點，報18,839點；科指跌2.68%，報3,855點。
新能源車股回吐，小鵬（9868）最新挫9.88%；理想（2015）跌3.23%；蔚來（9866）跌7.29%。
【10:15更新】
恒指最新跌292點，報18,926點；科指跌1.87%，報3,887點。
ATM受沽壓，跌逾1%至2%；中生製藥（1177）挫逾5%破底；維他奶（345）跌11%；本地銀行股向下，滙豐（005） 跌1.7%、恒生（011）跌近3%、中銀（2388）跌逾1%、渣打（2888）跌逾3%。