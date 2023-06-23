港股市況｜恒指低開83點　維他奶急挫逾一成（持續更新）

美聯儲局主席鮑威爾周四出席聽證會，表示今年再加息有兩次為適當做法，港股假後受壓低開。恒指低開83點，報19,135點；國指低開1.9%，報6,382點；科指低開2.3%，報3,870點。
【10:15更新】
恒指最新跌292點，報18,926點，科指跌1.87%，報3,887點。
ATM受沽壓，跌逾1%至2%；中生製藥（1177）挫逾5%破底；維他奶（345）跌11%；本地銀行股向下，滙豐（005） 跌1.7%、恒生（011）跌近3%、中銀（2388）跌逾1%、渣打（2888）跌逾3%。
【13:05更新】
恒指午後初段跌396點，報19,210點，其中李寧（2331）跌7.32%，為表現最差藍籌。
此外，電盈（008）旗下OTT Viu與法國收費電視頻道Canal+簽股份認購協議，作價總額3億美元，Canal+將直接持有Viu約26.1%權益，該股現升1.3%。
【12:20更新】
恒指半日跌373點，報19,233點，成交額525億元；科指插2.22%，報3,984點。
ATM齊齊挫，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）挫逾3%；藥明生物（2269）周二（20日）的投資者會上「派驚」，今日股價未止瀉，再挫4%。
電動車股則造好，蔚來（9866）有中東政府入股近7%，反彈近5%；體育用品股急挫，李寧（2331）跌7.3%、安踏（2020）跌5.4%。
粉筆（2469）插33%，4日之內股價「腰斬」近55%。
【10:20更新】
離岸人民幣兌美元曾跌穿7.2關，恒指現跌263點，報19,343點；科指跌1.67%，報4,007點。
新能源車股踩車上揚，蔚來（9866）升5.88%；小鵬（9868）升3.87%；理想汽車（2015）升3.37%；零跑汽車（9863）升1.87%。
嗶哩嗶哩（9626）618期間，電商類廣告收入按年增長逾4倍，惟股價現插5.22%。