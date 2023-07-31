港股市況｜恒指升幅收窄　金沙午後走低挫2.5% (持續更新)

七月最後一個交易日，港股高開。恒指高開320點，報20,237點，重上兩萬點；國指高開153點，報6,961點；科指高開3.6%，報4,625點，並創近半年高位。
【15:00更新】
恒指升幅現收窄至升258點，報20,175點；科指升2.56%，報4,580點。
碧桂園（2007）由早上曾升逾8%，午後倒插4.1%；碧服（6098）跌5.8%。
金沙午後走低，現挫2.59%。
【12:30更新】
恒指半日升292點，報20,208點，成交額為995億元；科指升3.24%，收報4,611點。表現最好藍籌為海底撈（6862），升12.93%；表現最差藍籌為金沙（1928），半日跌3.5%。
恒大（3333）清盤呈請聆訊再延至10月底。
【10:20更新】
恒指現報20,329點，升412點；科指升4.36%，報4,661點，科指成分股全錄升幅。
內房造好，龍湖（960）升12.1%；潤地（1109）升3.2%；中海外（688）升3.8%；時代中國（1233）升7%。
海底撈（6862）升11.6%；康方生物（9926）發盈喜，現升0.58%；香港資源控股（2882）現升20.69%；恒大汽車（708）反彈41.1%，報1.75元。