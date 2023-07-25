港股市況｜恒指升逾700點龍湖碧服反彈超兩成　明或發一號風球 (持續更新)

恒指今早高開。恒指高開504點，報19,172點；國指高開3.5%，報6,489點；科指高開4.4%，報4,191點。

【14:40更新】

恒指現升700點，報19,371點；科指升5.25%，報4,226點。

內房顯著造好，龍湖（960）升24.6%；碧服（6098）升24%；碧桂園（2007）升19%。

此外，天文台表示超強颱風杜蘇芮，明日將進入本港800公里範圍，或在明天稍後發出一號波。

【13:25更新】

恒指現升613點，報19,281點；科指升4.79%，報4,207點。

ATM股，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別升4%至6%。

異動股，信懇智能（1967）暴瀉82.4%，報2.71元；名創優品（9896）升9.9%，報39.8元。